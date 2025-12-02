Скидки
Психолог заявила, что всего 20 дней в стрессе сокращают жизнь на 10 часов

Стресс сокращает жизнь
Эмоциональное напряжение провоцирует обострение соматических заболеваний. Психолог Елена Куперштейн рассказала, что всего 20 дней в стрессе сокращают жизнь на целых 10 часов. По её словам, причина кроется в психосоматике.

Стресс активирует гормоны экстренного реагирования (адреналин, норадреналин), что влияет на работу органов и систем организма. В основе лежат внутриличностные конфликты, невыраженные эмоции и постоянное внутреннее напряжение.

«Дело в том, что организму не удаётся эффективно справляться с хроническим или эпизодическим, но сильным стрессом. Чаще всего это обусловлено генетической предрасположенностью. Гормоны стресса вырабатываются в чрезмерном количестве и продолжают выделяться, даже когда напряжённая ситуация уже закончилась. Организм может несоразмерно бурно реагировать даже на мелкий раздражитель. Ситуацию могут усугублять алкогольная или наркотическая зависимость, бессонница и общее переутомление», — объяснила эксперт.

