Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Открытие горнолыжного сезона состоится на Эльбрусе с 4 по 7 декабря

Открытие горнолыжного сезона состоится на Эльбрусе с 4 по 7 декабря
Открытие горнолыжного сезона
Комментарии

Гостей ждёт насыщенная программа. Открытие горнолыжного сезона России состоится на Эльбрусе с 4 по 7 декабря. Локация выбрана не случайно. В прошлом году Эльбрус стал лучшим курортом нашей страны по версии премии «Горы России».

Ожидается, что на открытие сезона приедут 12 тысяч человек из разных регионов. На праздничный уикенд запланированы выступления известных артистов, сеты от диджеев, самый большой инди-гриль в горах, а также вертолётные экскурсии.

Кроме того, в рамках открытия горнолыжного сезона состоятся соревнования по сноуборду, лыжам и ски-альпинизму. А 5 и 6 декабря на высоте четыре тысячи метров пройдёт турнир по зимнему гольфу. Официальное открытие горнолыжного сезона запланировано на 6 декабря. Оно пройдёт на поляне Азау.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Московский марафон — 2025 попал в Реестр рекордов России
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android