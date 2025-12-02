Забег «Снежная семёрка» пройдёт в Красноярске 7 декабря

Участников ждёт весёлый старт в формате гандикапа. 7 декабря в Красноярске состоится зимний забег «Снежная семёрка». Локация — живописный Татышев-парк.

Спортсмены смогут попробовать свои силы на дистанциях 2 и 7 км, а также в северной ходьбе. Участники забега стартуют не все сразу, а по возрастным подгруппам. А шанс стать абсолютным победителем есть у каждого, независимо от пола и возраста.

Каждый финишёр «Снежной семёрки» на дистанции 7 км получит медаль, а на дистанции 2 км — памятный значок. Пробежать можно как одну, так и две дистанции.

Программа забега 7 декабря

9:00 — открытие стартового городка

10:00 — старт забега на 2 км

10:02 — старт северной ходьбы на 2 км

11:00 — старт забега на 7 км с гандикапом

12:00 — награждение победителей (на месте финиша)

12:30 — финиш последнего участника.

