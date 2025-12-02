Скандинавские пищевые привычки могут продлить жизнь

Диета снижает риск преждевременной смерти на 23%. К такому выводу пришли исследователи Орхусского университета, проанализировав данные более 76 тысяч жителей Швеции.

Скандинавский рацион предполагает сокращение потребления мяса и добавленного сахара, а также увеличение доли цельнозерновых продуктов, бобовых, рыбы и нежирных молочных продуктов. Учёные установили, что у людей, придерживающихся этих принципов, смертность ниже на 23% по сравнению с теми, кто их не соблюдает, даже с учётом факторов образования, дохода и физической активности. Также отмечено снижение смертности от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Наше исследование показывает, что устойчивая скандинавская диета приносит пользу и общественному здоровью, и климату, и может служить моделью для других регионов», — отметила руководитель исследования Кристина Дам. По её словам, около 30% антропогенных выбросов парниковых газов связаны с производством и потреблением пищи, поэтому новый подход учитывает как питательную ценность, так и экологический след.

Научная работа опубликована в The Journal of Nutrition.

