Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Скандинавские пищевые привычки могут продлить жизнь

Скандинавские пищевые привычки могут продлить жизнь
Скандинавские привычки могут продлить жизнь
Комментарии

Диета снижает риск преждевременной смерти на 23%. К такому выводу пришли исследователи Орхусского университета, проанализировав данные более 76 тысяч жителей Швеции.

Скандинавский рацион предполагает сокращение потребления мяса и добавленного сахара, а также увеличение доли цельнозерновых продуктов, бобовых, рыбы и нежирных молочных продуктов. Учёные установили, что у людей, придерживающихся этих принципов, смертность ниже на 23% по сравнению с теми, кто их не соблюдает, даже с учётом факторов образования, дохода и физической активности. Также отмечено снижение смертности от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Наше исследование показывает, что устойчивая скандинавская диета приносит пользу и общественному здоровью, и климату, и может служить моделью для других регионов», — отметила руководитель исследования Кристина Дам. По её словам, около 30% антропогенных выбросов парниковых газов связаны с производством и потреблением пищи, поэтому новый подход учитывает как питательную ценность, так и экологический след.

Научная работа опубликована в The Journal of Nutrition.

Читайте также:
Учёные раскрыли пять простых привычек для продления жизни

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android