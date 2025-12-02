Скидки
Эндокринолог объяснила, кому нельзя есть спаржу

Комментарии

Спаржа богата витаминами и полезна для сердца, но подходит далеко не всем. Эндокринолог Татьяна Литвинчева в беседе с aif.ru рассказала, кому стоит исключить этот продукт из рациона.

По словам врача, самую большую пользу приносит сырая молодая спаржа — в ней сохраняется максимум витаминов A, C, E, K, группы B, фолиевой кислоты, калия и антиоксидантов. Она укрепляет иммунитет, поддерживает сердце и помогает контролировать вес.

Однако есть и серьёзные противопоказания. Из-за содержания пуринов спаржу не стоит употреблять людям с подагрой или повышенным уровнем мочевой кислоты. Также она не рекомендуется при гастрите, язве, колите, холецистите, панкреатите, мочекаменной болезни и других патологиях почек. С осторожностью её следует давать детям до трёх лет из-за большого количества клетчатки.

