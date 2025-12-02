Веганская или средиземноморская: выяснили, какая диета эффективнее для похудения

Новое исследование ставит под сомнение традиционные представления о «здоровых» и «нездоровых» продуктах в рамках растительного питания. Согласно анализу, опубликованному в журнале Frontiers in Nutrition, низкожировая веганская диета приводит к более значительной потере веса, чем популярная средиземноморская, даже если включает в себя так называемые «нездоровые» растительные продукты.

Учёные провели повторный анализ данных ранее проведённого эксперимента, в котором приняли участие 62 взрослых с избыточным весом. В течение 16 недель одна группа придерживалась веганского питания (фрукты, овощи, зерновые, бобовые), а другая — средиземноморской диеты (фрукты, овощи, бобовые, рыба, нежирные молочные продукты, оливковое масло). Ограничения калорий не было.

Результаты показали, что веганский подход был эффективнее не только для снижения веса, но и для улучшения чувствительности к инсулину и уровня холестерина. Интересно, что анализ выявил связь между потерей веса и увеличением потребления даже «нездоровых» растительных продуктов (картофель и очищенные зёрна) в рамках веганской диеты.

Ключевым фактором эффективности оказалось именно исключение животных продуктов и масел, а не только фокус на «здоровой» растительной пище, пояснила ведущий автор исследования Хана Калеова.

