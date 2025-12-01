Скидки
Lifestyle Новости

Старейшая жительница России умерла в возрасте 114 лет

Старейшая жительница России умерла в возрасте 114 лет
Клавдия Гадючкина
Комментарии

Клавдия Гадючкина до последнего сохраняла ясную память и оптимизм. Долгожительница умерла 29 ноября. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что она не дожила всего несколько дней до своего 115-летия.

Гадючкина входила в топ-5 самых возрастных долгожителей планеты, а также на 2025 год была единственным супердолгожителем, проживавшим в России, чей возраст официально признан на международном уровне.

Клавдия Михайловна утверждала, что родилась 24 ноября 1909 года. Специалисты выяснили настоящую дату рождения Гадючкиной. В одной из метрических книг Ярославской губернии зафиксировано, что долгожительница родилась 5 декабря 1910 года по новому стилю.

C 15 лет Клавдия Михайловна работала на прядильной фабрике «Красный перевал». По состоянию на ноябрь 2022 года у долгожительницы было трое детей, шесть внуков, восемь правнуков и четыре праправнука.

Комментарии
