Диетолог рассказала, когда томатный сок может навредить организму

Это один из самых популярных напитков в мире. Однако диетолог Зарина Шуинова в беседе с «Чемпионатом» предупреждает, что при определённых условиях этот, казалось бы, безобидный напиток может принести больше вреда, чем пользы.

Томатный сок поддерживает сердечно-сосудистую систему благодаря калию и ликопену, укрепляет иммунитет за счёт витамина С, улучшает состояние кожи и волос. При этом в 100 мл содержится всего 17–22 ккал, что делает его отличным вариантом для диетического питания.

Однако, как отмечает специалист, вред томатного сока проявляется в нескольких случаях.

При проблемах с желудком. Высокая кислотность напитка может усугубить симптомы гастрита, язвы или рефлюкса, вызывая изжогу, боль и дискомфорт. При выборе промышленных вариантов. Многие магазинные соки содержат избыток соли, что опасно для людей с гипертонией и склонностью к отёкам. При злоупотреблении. Даже у здоровых людей большие объёмы сока могут спровоцировать метеоризм, тошноту или диарею из-за высокой концентрации органических кислот. При аллергии на паслёновые. В этом случае возможны кожные реакции, зуд и отёки. При заболеваниях почек и сердца. Избыток калия в томатном соке может привести к гиперкалиемии и нарушениям сердечного ритма.

«При избыточном употреблении томатного сока даже у здоровых людей могут развиваться функциональные нарушения со стороны ЖКТ», — предупреждает Зарина Шуинова.

