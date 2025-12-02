Врач рассказала, чем грозит избыток витамина D в организме

Осенью и зимой многие россияне, стремясь компенсировать нехватку солнца, начинают активно принимать витамин D. Однако врачи предупреждают: его избыток может быть опаснее, чем дефицит. О рисках гипервитаминоза в беседе с URA.RU рассказала врач общей практики и педиатр «Инвитро» Елена Алексенцева.

Исследования лаборатории показывают тревожную динамику. Если в 2022 году превышение нормы витамина D фиксировалось лишь у 0,03% пациентов, к 2024 году этот показатель вырос до 0,12%. Основная причина — неконтролируемый приём биологически активных добавок с высокими дозировками.

«При бесконтрольном приёме таких препаратов возможно достижение токсических уровней данного вещества в организме», — отмечает Алексенцева.

Гипервитаминоз D (уровень выше 150 нг/мл) практически невозможно получить естественным путём — через пищу или солнце. Его главные последствия связаны с нарушением обмена кальция:

кальцификация сосудов и тканей, ведущая к формированию атеросклеротических бляшек;

поражение сердца и почек;

развитие гиперкальциемии, симптомами которой являются тошнота, слабость, головокружение и спутанность сознания;

риск мочекаменной болезни.

Врач подчёркивает, что приём витамина D должен быть строго дозированным и назначенным врачом на основе анализа. Самолечение, особенно в высоких дозах, может привести к хронической интоксикации и тяжёлым последствиям для здоровья.

