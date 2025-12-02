В Москве открылся ГУМ-каток

Одну из главных новогодних площадок страны можно будет посетить бесплатно. 1 декабря в Москве на Красной площади открылся ГУМ-каток. В этом году он украшен в стиле дымковской игрушки.

С 1 по 15 декабря и с 12 января по 1 марта покататься там на коньках можно будет бесплатно в будние дни с 9:00 до 14:30. Нужна предварительная регистрация.

В любое другое время для посещения катка необходимо приобрести билет. Цены варьируются в пределах от 800 до 1100 рублей в зависимости от времени визита и возраста посетителя.

