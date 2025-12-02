Скидки
Диетолог объяснила, что означает тяга к продуктам красного цвета

Диетолог объяснила, что означает тяга к продуктам красного цвета
Что означает тяга к продуктам красного цвета
Если вам внезапно захотелось томатного сока, красного перца или стейка, это может быть не просто гастрономическим капризом. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Абзацем» рассказала, что тяга к продуктам красного цвета часто сигнализирует о нехватке в организме определённых веществ или жизненной энергии.

По словам специалиста, желание съесть красные овощи или фрукты (помидоры, перец, клубнику) может указывать на потребность в ликопине и каротиноидах. Эти антиоксиданты помогают бороться с воспалениями, улучшают состояние кожи, защищают от ультрафиолета и усиливают кровообращение.

«Томатный сок немного разжижает кровь и улучшает кровообращение. Это связано с улучшением метаболизма и доставкой необходимых компонентов в клетки», — пояснила Соломатина.

Если же тянет на красное мясо или печень, вероятно, организму не хватает железа, витаминов группы B или цинка. Такая тяга часто возникает при усталости, дефиците кислорода, после болезней, а также у вегетарианцев и беременных.

«Витамины группы В отвечают за скорость реакции, нормальную реакцию на стресс. Без них может возникать депрессивное состояние», — добавила диетолог.

