Главная Lifestyle Новости

Психолог перечислила признаки бедного мышления

Психолог перечислила признаки бедного мышления
Комментарии

Об этом могут говорить отношения с деньгами. Психолог Асель Исмаилова перечислила признаки бедного мышления. По её словам, причины могут крыться в детстве, а последствия сильно усложнять взрослую жизнь.

«Люди, годами живущие от кредита к кредиту, часто ошибочно полагают, что проблема заключается исключительно в недостаточных доходах, тогда как реальная причина кроется в психологической неготовности к финансовой стабильности», — сказала эксперт.

Исмаилова объяснила, что глубинные причины такого поведения часто уходят корнями в детство, где деньги ассоциировались с тревогой и ограничениями. Взрослея, человек может сознательно стремиться к финансовому благополучию, но подсознательно руководствоваться установками «мне нельзя» или «я не заслужил», что приводит к отказу от перспективных возможностей.

