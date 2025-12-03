Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Врач объяснила, как правильно пить воду при изжоге, чтобы не навредить желудку

Врач объяснила, как правильно пить воду при изжоге, чтобы не навредить желудку
Как правильно пить воду при изжоге
Комментарии

Такая привычка может привести к неприятным последствиям. Пациентам, страдающим от изжоги, не рекомендуется запивать пищу водой, предупредила в беседе с NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской больницы Минздрава Подмосковья.

По словам специалиста, употребление воды во время приёма пищи может усилить дискомфорт в животе. В таких случаях лучше перенести питьё на время до еды или после, а в процессе трапезы делать перерывы.

У некоторых людей запивание еды водой вызывает дискомфорт, поэтому стоит прислушиваться к своему организму, пояснила Сухорукова.

Читайте также:
Гастроэнтеролог назвала главные опасности Рождественского поста

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android