Психолог поделилась простым способом избавления от стресса за 5 минут

Этот действенный метод поможет вернуть спокойствие. Психолог Ольга Аванесян поделилась способом борьбы со стрессом. Она посоветовала попробовать простое упражнение, которое избавит от тревоги и нервного напряжения всего за пять минут.

«Тут поможет практика осознанного дыхания — это простое и действенное упражнение вернёт спокойствие», — сказала эксперт.

Нужно найти тихое место и удобно расположиться. Далее необходимо закрыть глаза и сделать глубокий вдох через нос на счёт четыре. Затем нужно задержать дыхание также на счёт четыре и медленно, считая до четырёх, выдохнуть.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.