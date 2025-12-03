Скидки
Главная Lifestyle Новости

Психолог поделилась простым способом избавления от стресса за 5 минут

Комментарии

Этот действенный метод поможет вернуть спокойствие. Психолог Ольга Аванесян поделилась способом борьбы со стрессом. Она посоветовала попробовать простое упражнение, которое избавит от тревоги и нервного напряжения всего за пять минут.

«Тут поможет практика осознанного дыхания — это простое и действенное упражнение вернёт спокойствие», — сказала эксперт.

Нужно найти тихое место и удобно расположиться. Далее необходимо закрыть глаза и сделать глубокий вдох через нос на счёт четыре. Затем нужно задержать дыхание также на счёт четыре и медленно, считая до четырёх, выдохнуть.

