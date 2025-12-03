Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Геронтолог рассказала, как доброта влияет на продолжительность жизни

Геронтолог рассказала, как доброта влияет на продолжительность жизни
Как доброта влияет на продолжительность жизни
Комментарии

Доброта может быть секретом долгой жизни. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал врач-кардиолог и геронтолог Тамаз Гаглошвили.

По словам эксперта, добрые люди легче переживают стресс и сложные жизненные ситуации, что положительно сказывается на состоянии нервной системы и общем здоровье. Эта устойчивость, в свою очередь, может отражаться на течении хронических заболеваний, например, гипертонии или нарушений липидного обмена.

«Положительные эмоции, когда человек воспринимает стрессовые ситуации проще, играют роль в течении тех или иных заболеваний, — отметил Гаглошвили. — Особенно это важно при гипертонии, высоком холестерине, потому что человек склонен заедать стресс».

Врач подчеркнул, что выделить один-единственный фактор долголетия нельзя — на продолжительность жизни влияет комплекс причин, включая генетику, экологию, питание и поддержку близких. Однако доброта и позитивный взгляд на жизнь могут стать важной частью этого «рецепта» долголетия.

Читайте также:
Специалист по долголетию раскрыл секрет идеального завтрака для продления жизни

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android