Психотерапевт объяснила, почему конец года вызывает тревогу

Важно обращать внимание на то, насколько часто возникает такое состояние. Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала, почему конец года вызывает чувство тревоги.

«Перед Новым годом многие ощущают не предвкушение чуда, а нарастающее давление и тревогу: «Ничего не успел сделать», «Жизнь не поменялась, а должна была», «С января начну всё с нуля». Вдобавок картинка «идеального праздника» из соцсетей и окружающего мира часто только усиливает ощущение несоответствия, создает страх оказаться «не на уровне». Вместо обновления — усталость и разочарование, вместо радости — финишная прямая дедлайна», — сказала эксперт.

Психолог подчеркнула, что такое состояние возникает эпизодически, это норма — психика пытается подвести итоги, переоценить цели. Когда тревога превращается в ежегодное самоедство, срывы сна и настроения, ощущение «разбитости», это уже повод приглядеться к своему эмоциональному фону.

