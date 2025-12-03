Скидки
Lifestyle Новости

Эксперт перечислил отличия биологического стресса от психологического

Эксперт перечислил отличия биологического стресса от психологического
Комментарии

Важно обращать внимание на симптоматику. Психолог Михаил Хорс рассказал, чем биологический стресс отличается от психологического. По его словам, первый — это следствие физических факторов (переохлаждения или недосыпа). Единственный способ нормализовать состояние в таком случае — воздействие на раздражитель.

«Тот же самый принцип переносят на психологический стресс. Принцип, перенесённый из биологии в психологию, приводит к тому, что люди пытаются повлиять на свой стресс изменением обстоятельств жизни. Отсюда возникает бегство из семьи, бегство из страны, бегство с работы на работу. Люди бегают в надежде найти другие обстоятельства», — отметил Хорс.

Эксперт подчеркнул, что эмоциональный стресс на деле не обстоятельство, а отношение к этому обстоятельству, которое нужно изменить.

Комментарии
