Нутрициолог назвала самые вредные блюда на новогоднем столе
Опасность новогодних блюд часто зависит не от самих продуктов, а от их количества, сочетания и индивидуальной переносимости. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала клинический нутрициолог Weda Clinic Алёна Вавилова.

Специалист отметила, что основную опасность представляет избыток жиров, который даёт сильную нагрузку на печень и желчный пузырь и вызывает неприятные симптомы, в том числе вздутие, тяжесть и спазмы. К таким блюдам относятся бутерброды с маслом и икрой, оливье на майонезе, селёдка под шубой, а также мясные и колбасные нарезки.

«Чтобы снизить нагрузку, перед приёмом пищи выпейте тёплой воды, а каждую порцию жирного блюда сочетайте с овощами и зеленью — это поможет избежать тяжести, а бонусом — съедите меньше калорий и талия будет вне опасности», — посоветовала Вавилова.

Отдельное внимание врач уделила алкоголю, который усиливает воспаление, нарушает микрофлору кишечника, ухудшает сон и даёт дополнительную нагрузку на нервную систему. Нутрициолог рекомендует чередовать каждый бокал алкогольного напитка со стаканом обычной воды и делать паузы, а лучший вариант — избегать употребления спиртного.

Ещё один важный фактор — индивидуальная непереносимость продуктов. Вавилова отмечает, что симптомы после застолья нередко связаны не с количеством еды, а с реакцией на отдельные ингредиенты. Чаще всего проблемы вызывают яйца и молочные продукты, которые входят в состав многих праздничных салатов.

«Лучший способ предотвратить неприятные реакции — знать свои триггерные продукты. Помогает в этом тест Fox Food Explorer: он показывает индивидуальную чувствительность и позволяет составить меню так, чтобы праздничная еда не вызывала тяжести и дискомфорта», — отмечает эксперт.

