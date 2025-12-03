Скидки
Lifestyle

Эксперт объяснила, как выбрать обувь, которая не скользит на зимней дороге

Эксперт объяснила, как выбрать обувь, которая не скользит на зимней дороге
Как выбрать безопасную зимнюю обувь
Треть зимних травм связана с неправильно выбранной обувью. Эксперт из пермского Политеха Ксения Роман в беседе с URA.RU рассказала, как выбрать пару, которая не подведёт на скользкой дороге.

По словам специалиста, безопасная подошва должна сочетать два элемента: высокоадгезивный материал, который «прилипает» к поверхности, и продуманный рисунок протектора, удаляющий воду и обеспечивающий механическое сцепление. Лучшими материалами традиционно считаются натуральный и синтетический каучук, сохраняющие эластичность даже при –40 °C.

Чтобы проверить обувь ещё в магазине, можно использовать три простых теста.

  1. Попробовать провернуть ботинок на полу — качественная подошва не будет легко крутиться.
  2. Наступить на наклонную поверхность и перенести вес — подошва должна «сопротивляться» скольжению.
  3. Пройтись по гладкому полу или плитке, слегка усиливая давление, — нога не должна соскальзывать.

При покупке онлайн стоит искать формулировки «антискользящая подошва», «маслостойкая» или технологии Winter Grip и Ice Grip. Также полезно изучать фото протектора от покупателей и выбирать бренды, специализирующиеся на рабочей, туристической или медицинской обуви — они чаще используют проверенные технологии.

Для долгой службы обуви важно регулярно чистить протектор от грязи, мыть подошву тёплой водой с мылом, сушить при комнатной температуре и избегать перегрева. Если подошва резиновая, не стоит использовать силиконовые спреи — они могут создать скользкую плёнку.

