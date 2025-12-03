Эксперт объяснила, как выбрать обувь, которая не скользит на зимней дороге

Треть зимних травм связана с неправильно выбранной обувью. Эксперт из пермского Политеха Ксения Роман в беседе с URA.RU рассказала, как выбрать пару, которая не подведёт на скользкой дороге.

По словам специалиста, безопасная подошва должна сочетать два элемента: высокоадгезивный материал, который «прилипает» к поверхности, и продуманный рисунок протектора, удаляющий воду и обеспечивающий механическое сцепление. Лучшими материалами традиционно считаются натуральный и синтетический каучук, сохраняющие эластичность даже при –40 °C.

Чтобы проверить обувь ещё в магазине, можно использовать три простых теста.

Попробовать провернуть ботинок на полу — качественная подошва не будет легко крутиться. Наступить на наклонную поверхность и перенести вес — подошва должна «сопротивляться» скольжению. Пройтись по гладкому полу или плитке, слегка усиливая давление, — нога не должна соскальзывать.

При покупке онлайн стоит искать формулировки «антискользящая подошва», «маслостойкая» или технологии Winter Grip и Ice Grip. Также полезно изучать фото протектора от покупателей и выбирать бренды, специализирующиеся на рабочей, туристической или медицинской обуви — они чаще используют проверенные технологии.

Для долгой службы обуви важно регулярно чистить протектор от грязи, мыть подошву тёплой водой с мылом, сушить при комнатной температуре и избегать перегрева. Если подошва резиновая, не стоит использовать силиконовые спреи — они могут создать скользкую плёнку.

