Россиянин впервые в истории стал чемпионом мира в одной из самых сложных триатлонных гонок

ULTRAMAN – одна из самых престижных в мире гонок на ультрамарафонские дистанции. Это три основных этапа протяжённостью 515 километров, которые нужно выполнить за три дня. 1 декабря чемпионом мира в ней стал спортсмен, заместитель главного тренера сборной России по триатлону Максим Князев.

Спортсмен первым преодолел дистанцию в 515 километров, установив рекорд гонки на велоэтапе и показав второе лучшее в истории время: 21 час 27 минута 36 секунд. Максим обогнал двукратного победителя этой гонки Хуана Батисту Кастилльо Чамбу в общем зачёте на 2 часа 4 минуты и 1 секунду. Третьим стал Матсуда Терумаса из Японии.

Фото: Пресс-служба ФТР

«Выступление на чемпионате мира на Гавайях, на Коне — это моя давняя мечта, большой план, который, как я понимал, с кондачка не возьмёшь. Нужно именно постепенно идти к этой цели: аккумулировать силу, выносливость, ментальную готовность к этому старту. Так как у меня травма и связки плеча ещё срастаются, то цель была, конечно, выступить максимально хорошо. Но я никогда не ставлю себе цель ехать на старт ради того, чтобы просто его пройти. Была цель победить, выиграть», — сказал Князев.

Всего в гонке приняли участие 22 сильнейших спортсмена со всего мира: из России, Японии, Филиппин, Мексики, США, Канады, Испании, Уругвая и Франции.

Фото: Пресс-служба ФТР

Максим Князев – многократный победитель ультрамарафонских гонок. За свою карьеру спортсмена он становился победителем и рекордсменом Siberman515, абсолютным победителем Ironman Kazakhstan, Ironman Cozumel, Wild Siberia Extreme Triathlon, Ironman 70.3 Morro Bay.

