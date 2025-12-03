Скидки
Кардиолог назвал три ранних и часто игнорируемых симптома проблем с сердцем
Неочевидные признаки могут указывать на болезни сердца. Врач-кардиолог Валерия Бонадыкова назвала три ранних и часто игнорируемых симптома.

Первым симптомом эксперт назвала атипичную сдавливающую боль, которая может возникать не в груди, а в челюсти, шее, спине или верхней части живота. Особенно тревожно, если такая боль появляется при физической нагрузке и сопровождается одышкой или тошнотой — это может быть признаком ишемии.

Вторым неочевидным признаком является ночной храп. Как пояснила Бонадыкова, нарушения дыхания во сне приводят к нехватке кислорода, воспалению и сосудистому стрессу, что повышает риск инфаркта и инсульта.

Третий симптом касается мужчин: ранним маркером сосудистых нарушений может быть эректильная дисфункция. «Мелкие сосуды полового члена повреждаются при атеросклерозе раньше, чем крупные коронарные артерии», — отметила врач. Проблемы с потенцией могут появляться за несколько лет до характерных симптомов сердечно-сосудистых заболеваний.

