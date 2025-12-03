Зимний старт «Бегущая Вологда» пройдёт 6 и 7 декабря

Гостей ждёт насыщенная программа и подарки. 6 и 7 декабря спортсмены и любители бега смогут принять участие в зимнем полумарафоне «Бегущая Вологда». Организаторы подготовили для участников сразу семь дистанций на выбор.

Дистанции забега:

500 м (дети 5-7 лет);

1 км (дети 8-13 лет);

2026 м (участники старше 12 лет);

5 км (участники старше 14 лет);

10 км (участники старше 18 лет);

21,1 км (участники старше 18 лет);

Забег безграничных возможностей (500 м). В мероприятии принимают участие люди с ОВЗ.

Кроме того, в рамках старта пройдут различные мастер-классы, лекции и состоится музыкальное выступление артистов. Организаторы обещают, что интересно будет всем.

