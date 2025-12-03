Скидки
Главная Lifestyle Новости

Даже если ничего не болит: кардиолог объяснил, кому нужно регулярно проверять сердце

Заболевание может протекать бессимптомно. Врач-кардиолог и геронтолог Тамаз Гаглошвили в беседе с NEWS.ru заявил о необходимости регулярных проверок сердечно-сосудистой системы для всех людей старше 40 лет. Особое внимание профилактике следует уделить тем, у чьих родственников в возрасте 40–50 лет случались внезапные смерти от инфаркта или инсульта.

Специалист развеял распространённый миф о том, что отсутствие боли — это здоровое сердце. «У нас какая логика? Если ничего не болит, значит, все хорошо. Но, к сожалению, сердечно-сосудистые заболевания долгое время могут себя никак не проявлять, а потом внезапно у человека случается инфаркт или инсульт», — предупредил Гаглошвили.

Врач подчеркнул, что в России базовый чекап состояния сердца и сосудов доступен бесплатно по полису ОМС. Однако, по его словам, граждане часто пренебрегают этой возможностью.

