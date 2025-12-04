Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Профессор рассказала, как помочь себе просыпаться в тёмное время года

Профессор рассказала, как помочь себе просыпаться в тёмное время года
Как помочь себе просыпаться в тёмное время года
Комментарии

Зимой сложно поднять себя с постели из-за сокращения продолжительности дня. Доктор медицинских наук, профессор Института клинической медицины Пироговского университета Вера Ларина дала простой совет, который поможет быстрее прийти в себя после сна.

Специалист напомнила, что сокращение продолжительности светового дня напрямую влияет на циркадные ритмы организма и выработку гормона сна, мелатонина, который начинает синтезироваться раньше и в большем количестве. Именно этим объясняется повышенная сонливость.

Профессор Ларина подчеркнула, что в этот период особенно важно не поддаваться желанию изменить привычный распорядок дня и режим сна. Ключевая рекомендация для облегчения пробуждения звучит просто: сразу после открытия глаз нужно максимально увеличить количество света вокруг себя.

«Как только вы проснулись, постарайтесь перейти из тёмного помещения спальни или комнаты в светлое пространство квартиры, включите максимально яркий свет, откройте шторы или жалюзи при их наличии», — советует врач.

Читайте также:
Сомнолог рассказала, как быстро уснуть после пробуждения среди ночи

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android