Профессор рассказала, как помочь себе просыпаться в тёмное время года

Зимой сложно поднять себя с постели из-за сокращения продолжительности дня. Доктор медицинских наук, профессор Института клинической медицины Пироговского университета Вера Ларина дала простой совет, который поможет быстрее прийти в себя после сна.

Специалист напомнила, что сокращение продолжительности светового дня напрямую влияет на циркадные ритмы организма и выработку гормона сна, мелатонина, который начинает синтезироваться раньше и в большем количестве. Именно этим объясняется повышенная сонливость.

Профессор Ларина подчеркнула, что в этот период особенно важно не поддаваться желанию изменить привычный распорядок дня и режим сна. Ключевая рекомендация для облегчения пробуждения звучит просто: сразу после открытия глаз нужно максимально увеличить количество света вокруг себя.

«Как только вы проснулись, постарайтесь перейти из тёмного помещения спальни или комнаты в светлое пространство квартиры, включите максимально яркий свет, откройте шторы или жалюзи при их наличии», — советует врач.

