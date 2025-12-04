Сон в этой позе оказался вреден для здоровья

Неправильная поза во сне может стать причиной болей в плечах, руках и запястьях. Об этом предупредили специалист по медицине сна доктор Радж Дасгупта и хирург-ортопед Мэтью Беннет. По их словам, особенно вредной для здоровья оказалась так называемая «поза тираннозавра» — когда человек спит, согнув и прижав руки к туловищу.

«В этой позе сдавливаются нервы в локтях или запястьях. Это может замедлить кровообращение и вызвать онемение или покалывание в руках», — объяснил доктор Дасгупта.

Хирург-ортопед Мэтью Беннет добавил, что привычка спать в таком положении со временем может провоцировать не только дискомфорт, но и хроническую боль в плечевых суставах и запястьях. Для тех, кто непроизвольно принимает эту позу ночью, он предложил несколько простых решений.

Специалист рекомендует перед сном обнимать подушку или фиксировать локти, обмотав их полотенцами и закрепив эластичным бинтом. Это поможет избежать непроизвольного прижатия рук к телу во сне.

Тем, кто спит на спине, но всё равно складывает руки в «позу тираннозавра», Беннет советует положить подушки вдоль туловища. Это создаст физический барьер и не позволит рукам принять вредное положение.

