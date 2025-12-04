Скидки
Гастроэнтеролог назвал 7 самых полезных круп
Они защищают сердце, кишечник и укрепляют иммунитет. Врач-гастроэнтеролог Владимир Лобков в беседе с «Чемпионатом» рассказал о семи наиболее ценных для здоровья крупах.

Ежедневное или регулярное употребление цельнозерновых продуктов сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, ожирения и нарушений в работе ЖКТ, подчеркнул специалист.

Список самых полезных круп

  1. Овсянка — содержит бета-глюканы, нормализующие уровень холестерина, и авенантрамиды, защищающие сосуды. Наиболее полезны цельнозерновые хлопья грубого помола.
  2. Гречка — богата рутином, укрепляющим капилляры, не содержит глютен и имеет низкий гликемический индекс. Подходит для контроля уровня сахара в крови.
  3. Киноа — выделяется высоким содержанием полноценного белка со всеми незаменимыми аминокислотами, что делает её идеальным продуктом для вегетарианцев.
  4. Коричневый и дикий рис — сохраняют отрубную оболочку, богаты клетчаткой, магнием и антиоксидантами. Способствуют нормализации работы кишечника и уровня сахара.
  5. Перловая крупа — содержит бета-глюканы и селен, поддерживает здоровый уровень холестерина и даёт длительное чувство сытости.
  6. Манка — легко усваивается, подходит для людей с заболеваниями ЖКТ и в период восстановления после нагрузок, но из-за высокого гликемического индекса требует дозированного употребления.
  7. Булгур — благодаря паровой обработке сохраняет максимум полезных веществ, поддерживает пищеварение и обеспечивает длительное насыщение.

Эксперт рекомендует готовить крупы с минимальной обработкой, избегать добавления сахара и жирных соусов, а вместо этого использовать ягоды, орехи, семена, овощи и специи.

