Психолог рассказала, как пережить предновогоднюю суету без лишнего стресса
Как справиться с новогодней суетой
Ключ к спокойствию — понять, что не все задачи имеют срок до 31 декабря. Психолог Дарья Сальникова рассказала, как пережить новогоднюю суету без стресса и нервов. Она посоветовала делать всё заранее и не откладывать важные дела на последний момент.

«Секрет спокойного декабря — в разумном планировании и пересмотре приоритетов. Главный совет — не откладывать всё на последние 10 дней года. Уже сейчас можно сделать многое, что сэкономит вам время, нервы и деньги. Например, уже точно можно вполне заказывать подарки любимым людям. Делать это сейчас, а не в последние дни, когда в магазинах очереди, а доставка задерживается», — сказала эксперт.

Сальникова подчеркнула, что стремление обязательно закрыть все личные задачи до боя курантов сужает наши возможности и создаёт ненужное давление. Позвольте себе входить в новый год постепенно. Часть планов можно реализовать в январе, когда закончатся праздники и вы будете спокойными и отдохнувшими. Это и есть практика осознанного и расширенного мышления.

