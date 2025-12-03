Эксперт назвала главную опасность частых пробуждений в темноте

В таком случае биологические часы могут дать сбой. Сомнолог Сюзанна Райли рассказала, чем опасны частые пробуждения в темноте. По её словам, свет является основным регулятором циркадных ритмов. Именно от них зависит то, насколько бодро себя чувствует человек.

«Когда вы просыпаетесь до восхода солнца, ваш мозг не получает утреннего светового сигнала. Без света не повышается уровень кортизола, который заставляет нас чувствовать себя бодрыми, не снижается уровень мелатонина», — сказала эксперт.

Райли предупредила, когда люди постоянно просыпаются в темноте, они часто жалуются на плохое настроение, раздражительность и снижение мотивации. Плохое качество сна также может влиять на колебания артериального давления, набор веса и повышают риск возникновения диабета второго типа.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.