Эндокринолог рассказала, кому следует отказаться от красной икры

Красная икра, традиционный атрибут праздничного стола, может представлять опасность для здоровья некоторых людей. Врач-эндокринолог и диетолог Арина Мамина рассказала, кому стоит ограничить или полностью исключить этот продукт из новогоднего меню.

Специалист отметила, что, несмотря на высокую питательную ценность, икра подходит не всем из-за своего специфического состава. Особенно осторожным следует быть:

людям с гипертонией и склонностью к отёкам. Высокое содержание соли может вызвать задержку жидкости, повышение артериального давления и дополнительную нагрузку на сердце и почки;

пациентам с заболеваниями почек. Избыток соли и белка создаёт серьёзную нагрузку на выделительную систему и может спровоцировать обострение хронических состояний;

аллергикам. Икра является сильным аллергеном и может вызвать реакции от кожных высыпаний до опасного отёка Квинке, особенно у людей с аллергией на рыбу и морепродукты;

людям с обострением болезней ЖКТ. При гастрите, панкреатите или холецистите жирный продукт может стать тяжёлой нагрузкой для пищеварения, вызывая боль и тошноту.

Эксперт рекомендует даже здоровым людям соблюдать умеренность, ограничиваясь двумя-тремя бутербродами или несколькими чайными ложками икры за праздничным ужином, чтобы избежать излишней нагрузки на организм.

