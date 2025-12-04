Скидки
Эксперт рассказал, чем грозит ношение тесной одежды

Тесное нижнее бельё, узкие джинсы и даже тугие носки могут серьёзно навредить здоровью. Ассистент кафедры морфологии Института анатомии и морфологии Пироговского Университета Вячеслав Артищев рассказал, к каким последствиям приводит регулярное ношение такой одежды.

По словам эксперта, слишком тесный бюстгальтер не только вызывает дискомфорт и раздражение кожи, но и нарушает кровообращение, а также неправильно распределяет нагрузку на мышцы спины. Со временем это может привести к хроническому перенапряжению мышц и ограничению подвижности.

Нижнее бельё, которое сильно сдавливает бёдра или талию, способно нарушать кровоток в ногах, вызывая онемение, отёки и чувство тяжести.

Узкие брюки и джинсы с тугим поясом создают избыточное давление на область живота. По словам эксперта, это может негативно сказаться на работе органов пищеварения.

Обувь и носки с тугой резинкой тоже небезопасны — они нарушают кровообращение в стопах, приводя к ощущению холода, покалыванию и отёкам.

