Главная Lifestyle Новости

Психолог перечислил основные признаки ОКР

Психолог перечислил основные признаки ОКР
Признаки ОКР
Важно отслеживать свои мысли. Психолог Сергей Лунюшин перечислил признаки ОКР — тревожного расстройства, которое характеризуется навязчивыми идеями и действиями. По словам эксперта, с таким диагнозом человек что-то делает, выполняет ритуалы: стучит по столу, проверяет выключатели сколько-то раз. Эти действия помогают временно почувствовать себя лучше.

«Это навязчивые, импульсные мысли, даже идеи, представления о себе, о мире или о других людях. Они возникают постоянно и вызывают у человека сильную тревогу или страх», — сказал Лунюшин.

По словам психолога, некоторые считают, что их ритуалы являются чем-то особенным, но это осложняет диагностику. Иногда пациенты начинают верить, именно их мысли — это единственное правильное, что превращается в состояние бреда.

