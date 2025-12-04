Психиатр рассказал, почему к концу года люди испытывают эмоциональное истощение

Не всегда праздничные традиции положительно сказываются на самочувствии. Испанский психиатр Гильерме Тревизан рассказал, что в период предновогодней суеты люди всё чаще обращаются к эксперту на фоне стресса и нервного перенапряжения.

По словам врача, люди слишком сильно фокусируются на подготовке к празднику и различным сопутствующим ритуалам. Корпоративы, игра в «Тайного Санту», мысли о новогоднем меню и прочее перегружают нервную систему.

«Отдавайте предпочтение событиям, приносящим благополучие, и общению с теми людьми, которые заряжают вас эмоционально, а не с теми, кто высасывает вашу энергию сплетнями, конкуренцией и некомфортной обстановкой», — сказал врач.

