Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Психиатр рассказал, почему к концу года люди испытывают эмоциональное истощение

Психиатр рассказал, почему к концу года люди испытывают эмоциональное истощение
Почему люди обращаются к психиатру
Комментарии

Не всегда праздничные традиции положительно сказываются на самочувствии. Испанский психиатр Гильерме Тревизан рассказал, что в период предновогодней суеты люди всё чаще обращаются к эксперту на фоне стресса и нервного перенапряжения.

По словам врача, люди слишком сильно фокусируются на подготовке к празднику и различным сопутствующим ритуалам. Корпоративы, игра в «Тайного Санту», мысли о новогоднем меню и прочее перегружают нервную систему.

«Отдавайте предпочтение событиям, приносящим благополучие, и общению с теми людьми, которые заряжают вас эмоционально, а не с теми, кто высасывает вашу энергию сплетнями, конкуренцией и некомфортной обстановкой», — сказал врач.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Психолог поделилась простым способом избавления от стресса за 5 минут
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android