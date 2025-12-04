Психолог: катание на лыжах помогает избавиться от тревоги и стресса

Это отличный вид физической активности и для тела, и для души. Психолог Дмитрий Деулин рассказал, как лыжные прогулки влияют на психику. По его словам, благодаря им можно избавиться от стресса и нервного напряжения.

«У людей, регулярно занимающихся лыжными прогулками, отмечается значительное улучшение эмоционального состояния – они чаще испытывают радость, удовольствие и ощущение внутреннего благополучия. Даже однократный непродолжительный заезд на лыжах приводит к заметному улучшению самочувствия по сравнению с теми, кто в это время просто получал пассивную информацию – например, слушал лекцию о зимних видах спорта», — сказал эксперт.

По словам психолога, лыжные прогулки не только укрепляют иммунитет и снижают риск депрессии, но и минимизируют вероятность травм у неподготовленных людей. Регулярность – ключевой фактор: даже двух-трёх занятий в неделю достаточно для поддержания как физического, так и психического здоровья.

