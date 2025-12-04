Скидки
Реаниматолог назвала неочевидные симптомы, указывающие на инфаркт

Неочевидные симптомы, указывающие на инфаркт
Тревогу стоит бить не только при классическом сдавливании в груди. Врач-реаниматолог Мария Кривега в беседе с NEWS.ru назвала неочевидные симптомы, которые могут сигнализировать о приближающемся инфаркте.

По словам специалиста, существует так называемая абдоминальная форма инфаркта, которая маскируется под расстройство желудочно-кишечного тракта. Её симптомы — боль в животе, тошнота, рвота и диарея.

Критически важным признаком врач назвала также жжение за грудиной, которое длится более пяти минут и не проходит после отдыха. Особенно тревожно, если оно отдаёт в левую руку, спину, челюсть или шею.

Также специалист рекомендует обратить внимание на внезапно появившиеся холодный липкий пот, одышку, резкую слабость и головокружение. Если эти симптомы не связаны с пищевым отравлением и сопровождаются болью в груди, помощь нужна незамедлительно.

«Помните, при инфаркте каждая минута на счету», — заключила врач, подчеркнув, что особенно бдительными должны быть люди с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, гипертония), повышенным уровнем холестерина, курильщики и люди старше 45 лет.

