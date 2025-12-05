Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Профессор объяснил, сколько мандаринов можно съедать за раз

Профессор объяснил, сколько мандаринов можно съедать за раз
Сколько мандаринов можно съедать за раз
Комментарии

В период новогодних праздников многие едят этот фрукт бесконтрольно. Профессор и доктор медицинских наук Эдуард Исхаков рассказал, какое количество мандаринов считается безопасным для ежедневного употребления.

Специалист рекомендует взрослым не превышать норму в 3-4 мандарина среднего размера в сутки. Для детей эта порция должна быть значительно меньше и строго зависеть от возраста.

Так, детям до трёх лет профессор не рекомендует давать больше трёх долек фрукта. Между тем детям до года цитрусовые лучше не употреблять вообще.

Эдуард Исхаков отмечает, что есть мандарины лучше всего в конце основного приёма пищи, а не на голодный желудок. Это особенно важно для людей с чувствительным желудком или проблемами ЖКТ, так как кислоты фрукта могут раздражать слизистую оболочку.

Читайте также:
Профессор рассказала, сколько мандаринов покрывает суточную потребность в витамине С

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android