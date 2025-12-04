Скидки
Главная Lifestyle Новости

Забег «Горячий шоколад» пройдёт в Краснодарском крае 7 декабря

Забег «Горячий шоколад»
Комментарии

Участники смогут попробовать свои силы на нескольких дистанциях. 7 декабря на курорте Горячий Ключ в Краснодарском крае пройдёт забег «Горячий шоколад». Организаторы подготовили для участников старты на 1, 5, 10 и 21 км. Дистанции можно преодолеть как бегом, так и пешком.

Одно из требований к участникам — белый верх. На финише спортсменов будет ждать кружка горячего шоколада, медаль и много сладостей.

Программа

  • 7:30-8:30 — получение номеров и допуска на парковке «Старый замок»
  • 8:30 — брифинг открытия
  • 8:45 — разминка 1 км
  • 8:55 — фотосессия
  • 9:00 — общий старт
  • 12:30 — награждение победителей дистанций.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

