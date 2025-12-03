Стилист рассказала, в чём не стоит встречать Новый год

Наряд для праздника должен быть уместным. Дизайнер Аника Керимова в беседе с aif.ru рассказала, в чём не стоит встречать Новый год. По словам эксперта, лучше отказаться от полностью блестящих луков из люрекса и бархатных костюмов. Керимова посоветовала также избегать клише. Короткие платья в палетках и новогодние свитера давно превратились в банальность.

«Сочетание красного платья и красной помады стало настолько узнаваемым стереотипом, что давно вызывает ассоциации с корпоративами 2010-х. Образ выглядит предсказуемо, лишаясь игры с цветом и индивидуальности. Аналогичная ситуация с меховыми жилетами и горжетами», — сказала эксперт.

К выбору обуви тоже стоит подойти ответственно. Не надевайте тёплые ботинки или сапоги под вечернее платье. Особенно неактуально выглядят угги и пушистые тапочки-слиды, которые лишают праздничный комплект лёгкости и собранности.

