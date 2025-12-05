Скидки
Иммунолог рассказала, как избежать аллергии на искусственную ель

Есть несколько действенных советов. В преддверии новогодних праздников аллерголог-иммунолог медицинского центра «UNI Клиник» Елена Нор в беседе с «Чемпионатом» предупредила о рисках аллергической реакции на искусственные ёлки. Симптомы могут включать чихание, насморк, слезотечение и кожную сыпь.

Специалист пояснила, что реакция возникает обычно не на сам пластик, а на то, что скапливается на дереве или входит в его состав.

Во-первых, это пыль и плесень. Со временем они скапливаются на ёлке, особенно если она хранилась в сыром месте. Во-вторых, это химические вещества, которые используются для изготовления ёлок. Они могут выделять летучие соединения: дешёвые модели могут содержать опасные пластификаторы и смазки.

Чтобы избежать аллергии, перед установкой ёлку необходимо тщательно промыть и просушить, чтобы удалить пыль и плесень. Хранить ёлку следует в сухом месте, а перед использованием обязательно проветрить помещение, говорит Елена Нор.

При покупке искусственной ёлки выбирайте модели из более качественных и менее токсичных материалов. Кроме того, используйте гирлянды и украшения, не выделяющие вредных веществ, а при склонности к аллергии — гипоаллергенные.

Психолог объяснила, почему не стоит слишком рано наряжать ёлку

