Названа самая большая ошибка при бессоннице

Люди убеждены, что главное в этом случае проспать рекомендованные восемь часов. Но такая тактика лишь усугубляет проблему, говорит эксперт по сну Ханна Шор.

Она объяснила, что при расстройствах сна ключевую роль играет не количество часов, а чёткий график. Самая эффективная стратегия — заставить себя вставать каждый день в одно и то же время, включая выходные.

«Если соблюдать регулярный режим сна, ваш организм начнёт понимать, в какое время вырабатывать гормоны для сна и для бодрствования. Когда это произойдёт, станет проще как засыпать, так и просыпаться», — заявила Ханна Шор.

Эксперт подчеркнула, что такая «настройка внутренних часов» гораздо важнее, чем попытки просто дольше лежать в постели. В основе механизма лежат гормоны: кортизол для бодрствования и мелатонин для сна, которые не могут вырабатываться одновременно. Стабильный режим даёт телу чёткий сигнал, когда и что производить.

Что касается отхода ко сну, то, по мнению Шор, пытаться ложиться строго в один час — менее эффективно. Давление «обязанности» уснуть может вызвать стресс и ещё больше отдалить желанный сон, снова сбивая цикл.

Главный совет для борьбы с бессонницей — перестать беспокоиться о магических восьми часах и сосредоточиться на одном простом действии: стабильном времени подъёма.

