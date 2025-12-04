Психолог дала совет, как избежать импульсивных покупок перед Новым годом

Не стоит выбиваться из бюджета. Психолог Елена Скрипачёва рассказала, как избежать импульсивных покупок перед Новым годом. Она посоветовала планировать траты и составлять списки перед походом в магазин.

Психолог объяснила, что люди теряют состояние праздника, а шопоголизм — это позитивные эмоции, которые на какое-то время поднимают уровень эндорфина. И человек буквально какое-то время, пускай час после покупки, радуется, потом он отставит в сторону свою покупку, а верх возьмёт сожаление о тратах.

«Чтобы избежать импульсивных трат в декабре, нужно вообще делать списки продуктов и подарков, то есть заниматься планированием», — сказала эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.