Психолог дала совет, как избежать импульсивных покупок перед Новым годом

Комментарии

Не стоит выбиваться из бюджета. Психолог Елена Скрипачёва рассказала, как избежать импульсивных покупок перед Новым годом. Она посоветовала планировать траты и составлять списки перед походом в магазин.

Психолог объяснила, что люди теряют состояние праздника, а шопоголизм — это позитивные эмоции, которые на какое-то время поднимают уровень эндорфина. И человек буквально какое-то время, пускай час после покупки, радуется, потом он отставит в сторону свою покупку, а верх возьмёт сожаление о тратах.

«Чтобы избежать импульсивных трат в декабре, нужно вообще делать списки продуктов и подарков, то есть заниматься планированием», — сказала эксперт.

