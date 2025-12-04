Скидки
Диетолог рассказала об опасности предновогодних диет

Попытка сбросить лишнее может привести к перееданию за праздничным столом. Главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина рассказала, чем опасны предновогодние диеты. По словам врача, жёсткие ограничения в питании чреваты серьёзными срывами во время праздника.

«Самая надёжная защита от таких срывов — полноценные завтраки, обеды и ужины в преддверии праздников. Организм не будет подавать сигналы о нехватке макро- и микроэлементов, и у вас не появится желание наверстать упущенное», — сказала врач.

Кроме того, эксперт предупредила, что жёсткая диета способствует снижению иммунитета. Строительным материалом для антител, которые борются с вирусами, являются белки. Их источники — мясо, молочные продукты, яйца, рыба, а также бобовые, орехи и злаки. Также для работы клеток иммунной системы необходимы жиры, пробиотики, витамины и микроэлементы.

