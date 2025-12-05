Гериатр назвал три неочевидных способа сохранить ясность ума после 60 лет

Существуют нестандартные, но эффективные методы защиты от деменции. О них рассказал врач-гериатр Андрей Ильницкий, эксперт проекта «Деменция.net».

По словам специалиста, помимо классических советов вроде физической активности и здорового питания, существует ряд простых, но действенных методов.

Первый способ — духовные практики. Медитация, чтение философской или религиозной литературы помогают найти внутреннюю цель и смысл. Этот метод особенно ценен для людей, чья подвижность ограничена из-за заболеваний. Работа с сознанием и глубокие размышления создают мощную интеллектуальную нагрузку.

Второй способ — расширение круга общения. Новые знакомства, общение с соседями, бывшими коллегами или единомышленниками — это отличная «гимнастика для ума». «Новые люди — это новые темы для разговоров, новые точки зрения», — пояснил Ильницкий. При этом он отметил, что даже цифровая социализация — переписка в мессенджерах, видеозвонки — стимулирует работу мозга.

Третий способ — посещение экскурсий. Это не просто прогулка, а комплексная тренировка для мозга. Во время экскурсии человек одновременно получает новую информацию, обрабатывает зрительные образы, задаёт вопросы и общается с группой. Такая мультизадачность создаёт множество нейронных связей и является мощной профилактикой возрастных когнитивных нарушений.

