Главная Lifestyle Новости

Психотерапевт перечислила правила цифрового детокса

Психотерапевт перечислила правила цифрового детокса
Правила цифрового детокса
Комментарии

Сокращение экранного времени положительно влияет на самочувствие и работу нервной системы. Психотерапевт Анастасия Кардиакос перечислила главные правила цифрового детокса. Она посоветовала работать над осознанным потреблением контента и техниками замедления.

«Зависимость начинается тогда, когда цифровой мир становится убежищем от реальных проблем и источником всех эмоций. Важно вернуть баланс и помнить, что жизнь происходит по эту сторону экрана», — сказала эксперт.

Кардиакос подчеркнула, что самый простой вариант решения проблемы — выделение зон и часов, свободных от гаджетов, а также переключение внимания на более активную деятельность.

