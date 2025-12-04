Психотерапевт перечислила правила цифрового детокса

Сокращение экранного времени положительно влияет на самочувствие и работу нервной системы. Психотерапевт Анастасия Кардиакос перечислила главные правила цифрового детокса. Она посоветовала работать над осознанным потреблением контента и техниками замедления.

«Зависимость начинается тогда, когда цифровой мир становится убежищем от реальных проблем и источником всех эмоций. Важно вернуть баланс и помнить, что жизнь происходит по эту сторону экрана», — сказала эксперт.

Кардиакос подчеркнула, что самый простой вариант решения проблемы — выделение зон и часов, свободных от гаджетов, а также переключение внимания на более активную деятельность.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.