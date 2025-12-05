Психолог поделилась простым способом борьбы с тревогой

Помочь себе можно в моменте. Психолог Анна Саркисян рассказала, как бороться с тревогой. Она подчеркнула, что проблема заключается в том, что часто мы лишь временно заглушаем напряжение, но не убираем его причину. Тревога возвращается снова и снова, потому что мы остаёмся в позиции «реактора» — то есть просто отвечаем на внешние события, вместо того чтобы формировать своё состояние самим.

Психолог посоветовала посмотреть на мир как на зеркало: он отражает то, что происходит у вас внутри. Важно взять ответственность за свои реакции — это и есть ключ к управлению своей жизнью. Один из способов сделать это, когда подкатывает тревога — техника трёх точек.

«Выберите три точки на теле — например, колени и ладони. Сосредоточьтесь сначала на одной, потом добавьте вторую, затем третью. Удерживайте внимание на всех трёх одновременно, но без напряжения. Это помогает «перезагрузить» мозг и выйти из потока тревожных мыслей», — сказала Саркисян.

