Диетолог рассказала, как составить здоровое меню для новогоднего стола

Продумайте детали заранее, диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова рассказала «Чемпионату», как составить здоровое меню для новогоднего стола. По её словам, оно должно быть разнообразным, сбалансированным по белкам, жирам и углеводам, включать минимально обработанные продукты, овощи, источники клетчатки и белка, а также ограничивать соль, сахар и насыщенные жиры.

«Классические блюда легко адаптировать. В оливье — йогуртовая заправка, курица вместо колбасы, добавить зелёный горошек и морковь. Жаркое можно готовить из телятины или индейки с овощами в духовке без поджаристой корочки, птицу — фаршировать яблоками, клюквой и травами, не солить сверх меры. Мёд или финики заменят сахара, йогурт или тахини — майонез, морская соль — поваренную, оливковое масло — сливочное», — сказала эксперт.

Подавайте блюда по порядку. Сначала лёгкий салат или суп, затем белковое горячее, в конце — небольшой десерт. Порции — не более 300–400 г суммарно на 1 персону. Также стоит ограничиться 1–2 бокалами алкоголя на вечер. После каждого выпивайте стакан воды.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также Эндокринолог рассказала, кому следует отказаться от красной икры