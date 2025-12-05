Всего в рамках серии состоится пять indoor-соревнований. Они будут проходить каждое первое воскресенье месяца до апреля. Первый этап соревнований «Trikotlet Indoor» пройдёт в Кемерове 7 декабря. Локация всех этапов — ледовый дворец «Кузбасс».
Это не просто разовые гонки, а настоящая зимняя триатлонная лига, где каждый старт приближает спортсменов к финальному подведению итогов и распределению наград по сумме очков.
В этот раз участников ждут:
- 10 минут плавания — в 25-метровом бассейне;
- 15 минут велогонки — на велостанках под энергичный саундтрек;
- 10 минут бега — в беговом зале с контролем дистанции в реальном времени.
