Главная Lifestyle Новости

Первый этап соревнований Trikotlet Indoor пройдёт в Кемерове 7 декабря

Первый этап соревнований «Trikotlet Indoor»
Комментарии

Всего в рамках серии состоится пять indoor-соревнований. Они будут проходить каждое первое воскресенье месяца до апреля. Первый этап соревнований «Trikotlet Indoor» пройдёт в Кемерове 7 декабря. Локация всех этапов — ледовый дворец «Кузбасс».

Это не просто разовые гонки, а настоящая зимняя триатлонная лига, где каждый старт приближает спортсменов к финальному подведению итогов и распределению наград по сумме очков.

В этот раз участников ждут:

  • 10 минут плавания — в 25-метровом бассейне;
  • 15 минут велогонки — на велостанках под энергичный саундтрек;
  • 10 минут бега — в беговом зале с контролем дистанции в реальном времени.

