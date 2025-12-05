Скидки
Lifestyle Новости

Институт Pantone представил цвет 2026 года

Его называют оттенком, дающим спокойствие. Pantone назвал цветом 2026 года тон «Cloud Dancer 11-4201». В описании Института указано, что это нейтральный белый, приносящий ясность и творческое дыхание в шумный мир.

«Облачный танцор» помогает нам услышать голос нашего внутреннего «я» и сосредоточиться, избавляя от отвлекающих внешних факторов», — сказала директор Института цвета Pantone Литрес Эйсман.

В 2025-м цветом года был оттенок «Mocha Mousse 17-1230». Это тёплый, глубокий и насыщенный коричневый оттенок.

