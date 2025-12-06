Психолог объяснила, почему важно не завышать себе планку в декабре

Организму необходимо давать поддержку, чтобы избежать упадка сил. Психолог Светлана Абакумова рассказала, что предновогодний период — время стресса для многих людей. Это связано с тем, что мы строим завышенные ожидания, а наши требования к себе резко взлетают.

При этом упадок сил, которой ощущается в декабре — естественная реакция организма на холод и сокращение светового дня. Это вовсе не лень, а природная необходимость, которую важно поддерживать. На этом фоне стоит относиться к себе более бережно и не завышать личную планку.

«Эти гормональные колебания — главная причина декабрьской эпидемии апатии. Организм не сломался, он адаптируется к новым обстоятельствам единственным доступным способом — снижением активности, необходимым, чтобы сохранить силы», — объяснила эксперт.

