Эксперт дала советы по выбору новогоднего подарка для партнёра
Как выбрать подарок для партнёра
Определиться с презентом поможет будничный разговор. Пиар‑директор дейтинг‑сервиса «Мамба» Наталья Красильникова рассказала «Известиям», как выбрать новогодний подарок для партнёра. Она посоветовала внимательно слушать возлюбленного и делать заметки.

«Люди регулярно упоминают мелкие неудобства: долго собираются к врачу, мёрзнут дома, не могут выспаться из‑за неудобной подушки, постоянно ищут зарядку для телефона. Такие жалобы легко превратить в понятный и точный подарок. Помогают и цифровые следы: списки желаемого на маркетплейсах, сохранённые товары, лайки в социальных сетях, подписки на бренды или форматы досуга. Краткий взгляд на эти данные показывает, какие вещи или впечатления человеку действительно нравятся, но он не спешит покупать их самостоятельно», — сказала эксперт.

Кроме того, Красильникова подчеркнула, что фраза «у партнера всё есть» чаще означает, что базовые бытовые потребности уже закрыты и человеку важнее забота и комфорт, чем новая вещь в шкафу. Подарок воспринимается как знак участия, если он вписан в привычный распорядок дня и помогает в конкретной ситуации.

