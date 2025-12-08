Забег Crimea Winter Trail пройдёт в Крыму 13 декабря
Участников ждёт яркая спортивная и развлекательная программа в живописной локации. Организаторы приглашают стать частью бегового мероприятия Crimea Winter Trail, которое пройдёт 13 декабря на горе Демерджи и у подножия Дoлины привидений со стартом и финишем близ крепости Фуна в Крыму.
Дистанции:
- дистанция «Дoлинa» (5 км);
- дистанция «Аленга» (10 км);
- дистанция «Джурла» (20 км);
- дистанция «Демерджи» (30 км);
- дистанция детская (1000 м).
Расписание:
- с 8:00 до 9:30 — выдача стартовых номеров;
- 9:30 — старт детской дистанции 1000 м;
- 9:40 — специальный брифинг (открытие мероприятия и информация от главного судьи);
- 9:45 — открытие стартового кластера. Проверка экипировки участников;
- 10:00 — старт всех дистанций;
- 12:00 (примерно) — награждение победителей и призёров на дистанции 5 км и 10 км;
- 14:00 (примерно) — награждение победителей и призёров на дистанции 20 км и 30 км;
- 17:00 — работа финишного коридора;
- 17:00 — закрытие стартового городка;
- 18:00 — окончание спортивного мероприятия Crimea Winter Trail 2025.
