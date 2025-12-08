Забег Crimea Winter Trail пройдёт в Крыму 13 декабря

Участников ждёт яркая спортивная и развлекательная программа в живописной локации. Организаторы приглашают стать частью бегового мероприятия Crimea Winter Trail, которое пройдёт 13 декабря на горе Демерджи и у подножия Дoлины привидений со стартом и финишем близ крепости Фуна в Крыму.

Дистанции:

дистанция «Дoлинa» (5 км);

дистанция «Аленга» (10 км);

дистанция «Джурла» (20 км);

дистанция «Демерджи» (30 км);

дистанция детская (1000 м).

Расписание:

с 8:00 до 9:30 — выдача стартовых номеров;

9:30 — старт детской дистанции 1000 м;

9:40 — специальный брифинг (открытие мероприятия и информация от главного судьи);

9:45 — открытие стартового кластера. Проверка экипировки участников;

10:00 — старт всех дистанций;

12:00 (примерно) — награждение победителей и призёров на дистанции 5 км и 10 км;

14:00 (примерно) — награждение победителей и призёров на дистанции 20 км и 30 км;

17:00 — работа финишного коридора;

17:00 — закрытие стартового городка;

18:00 — окончание спортивного мероприятия Crimea Winter Trail 2025.

